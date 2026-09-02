Сексолог назвал безопасный срок воздержания

Пауза в сексуальной жизни может длиться несколько недель или даже месяцев и не всегда говорит о проблемах в отношениях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Россиян предупред...
- ЛК Врач подсказал не...
- Терапевт Никитина...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым