Глава WADA назвал сроки рассмотрения апелляции РУСАДА в CAS

Апелляцию Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассмотрят в Спортивном арбитражном суде (CAS) в течение 6–12 месяцев, заявил генеральный директор WADA Оливье Ниггли после заседания правления Фонда WADA 17 ноября.
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