Председатель Следственного комитета запросил доклад о расследовании уголовного дела по факту гибели людей в результате падения дерева в Кемеровской области

19 ноября 2023 года в городе Новокузнецке в автомобиле вблизи многоквартирного жилого дома обнаружены тела мужчины и женщины с телесными повреждениями, полученными при падении дерева на транспортное средство.
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