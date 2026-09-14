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Необычный подводный артефакт продают в Барнауле. Фото

Необычный подводный артефакт продают в Барнауле. Фото

В Барнауле продают водолазный фонарь из бронзы и латуни. Продавец из Барнаула просит за предмет 42 750 рублей и утверждает, что он находится в отличном состоянии.

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