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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Главврач московской больницы № 52 оценила здравоохранение Приангарья: «Результатами можно гордиться»

Главврач московской больницы № 52 оценила здравоохранение Приангарья: «Результатами можно гордиться»

ИРКУТСК, 21 февраля, ФедералПресс. Главный врач московской городской больницы № 52, сопредседатель избирательного штаба кандидата Владимира Путина Марьяна Лысенко совместно с губернатором региона Игорем Кобзевым оценили качество медицинского обслуживания Приангарья.

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