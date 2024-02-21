Главврач московской больницы № 52 оценила здравоохранение Приангарья: «Результатами можно гордиться»

ИРКУТСК, 21 февраля, ФедералПресс. Главный врач московской городской больницы № 52, сопредседатель избирательного штаба кандидата Владимира Путина Марьяна Лысенко совместно с губернатором региона Игорем Кобзевым оценили качество медицинского обслуживания Приангарья.
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