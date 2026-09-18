Прокуратура выявила работу "Атласа" без сертификата эксплуатанта

Камчатская транспортная прокуратура обнаружила, что ООО "Авиакомпания Атлас" проводило вахтовые перевозки без сертификата эксплуатанта, необходимого для авиационных работ.
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