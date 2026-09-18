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Царьград

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Прокуратура выявила работу "Атласа" без сертификата эксплуатанта

Прокуратура выявила работу "Атласа" без сертификата эксплуатанта

Камчатская транспортная прокуратура обнаружила, что ООО "Авиакомпания Атлас" проводило вахтовые перевозки без сертификата эксплуатанта, необходимого для авиационных работ.

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