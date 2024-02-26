Хоть бассейн открывай: оттепель вызвала потоп в петербургских магазинах

Владельцы обвиняют в затоплении торговых залов не весну, а коммунальщиков.В воскресенье, 25 февраля, владельцы магазинов в Петербурге столкнулись с серьезными проблемами из-за внезапного потопления, которое охватило несколько торговых точек в Приморском районе.
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