Хоть бассейн открывай: оттепель вызвала потоп в петербургских магазинах

Владельцы обвиняют в затоплении торговых залов не весну, а коммунальщиков.В воскресенье, 25 февраля, владельцы магазинов в Петербурге столкнулись с серьезными проблемами из-за внезапного потопления, которое охватило несколько торговых точек в Приморском районе.