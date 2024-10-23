Нейрохирург Тимонин перечислил симптомы грыж в пояснице и шее

И объяснил, как это лечить Боль в спине – знакомая история для многих, но что если причина боли – грыжа межпозвоночного диска? Этот вопрос прокомментировал в интервью «Вечерней Москве» кандидат медицинских наук нейрохирург Станислав Тимонин.