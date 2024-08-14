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Русская весна

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В ДНР и Сибири схвачены предатели, работавшие на врага (ВИДЕО)

В ДНР и Сибири схвачены предатели, работавшие на врага, им грозит пожизненный срок за финансировании ВСУ и передачу Украине важных сведений.

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Комментарии
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Сергей Андросов
А это результат &quot; безмозглой&quot; раздачи паспортов. Надо было изначально устроить какждому хохлу своё Шереметьево. Был в Луганске, видел очереди за российскими паспортами, неужели нельзя было проверять хотя бы телефоны. Не хочу сказать, что все, но многие получали российские паспорта, чтобы удобнее было ездить на Украину. Они выезжали из ЛНР по ЛНРовскому паспорту, российскую границу пересекали уже по российскому паспорту, доезжали до пункта пропуска на российской границе, там меняли номера на украинские и по украинскому паспорту въезжали на украину и ездили куда угодно. А некоторые получали российские паспорта лишь для того, чтобы получить десять тысяч и на этом вся их россиизация заканчивалась. Вот такая херня, малята!
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