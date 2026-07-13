Алиев высказался о независимости Азербайджана в СССР

Азербайджан в период существования СССР не был независимым. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев в ходе выступления на церемонии открытия IV Шушинского глобального медиафорума, передает Minval Politika в Telegram.
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