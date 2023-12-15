Украину могут принять в ЕС посмертно

Общеевропейский дом открыт для самых фантастических сценариев Дмитрий Родионов Фото: IMAGO/Steinach/ ТАСС Материал комментируют: Иван Мезюхо Игорь Шатров Сергей Кулик Евросоюз может ограничить право вето, чтобы новые государства, в том числе Украина, могли вступить в него, оповестила сограждан польская газета Rzeczpospolita.
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