Пост подписчика Хакнем для рубрики #хакнем_посты (в этой рубрике размещаются посты наших подписчиков) 4 вопроса 20-летней девушки, на которые она ждёт ответы Вы когда-нибудь встречались с противоречиями в своей жизни? Когда-нибудь захлебывались в них? «Что ты имеешь в виду?» – спросите вы меня.
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