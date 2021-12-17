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4 вопроса 20-летней девушки, на которые она ждёт ответы

4 вопроса 20-летней девушки, на которые она ждёт ответы

Пост подписчика Хакнем для рубрики #хакнем_посты (в этой рубрике размещаются посты наших подписчиков) 4 вопроса 20-летней девушки, на которые она ждёт ответы Вы когда-нибудь встречались с противоречиями в своей жизни? Когда-нибудь захлебывались в них? «Что ты имеешь в виду?» – спросите вы меня.

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