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RT Russia

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Вучич заявил, что против введения антироссийских санкций

Вучич заявил, что против введения антироссийских санкций

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что против введения антироссийских санкций. «Моя политика заключается в отсутствии санкций, а также в в том, что хотим поддерживать дружеские отношения с Россией», — цитирует его РИА Новости.

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