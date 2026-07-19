Президент Сербии Александр Вучич заявил, что против введения антироссийских санкций. «Моя политика заключается в отсутствии санкций, а также в в том, что хотим поддерживать дружеские отношения с Россией», — цитирует его РИА Новости.
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