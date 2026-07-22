Следователь и МЧС провели беседы о безопасности в лагере «Солнечный»

Следователь по особо важным делам Александровского следственного отдела Следственного комитета по Владимирской области Анастасия Комарова совместно с сотрудниками МЧС посетила летний оздоровительный лагерь «Солнечный», расположенный в Александровском округе.
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