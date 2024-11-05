В Ростовской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже имущества дорожно-строительной фирмы

В ОМВД России по Белокалитвинскому району обратился представитель организации с заявлением о краже. Он рассказал, что во время капитального ремонта дороги из металлического ящика, находящегося на объекте, было украдено оборудование, принадлежащее фирме, а именно: видеокамеры, маршрутизатор, уличный электрический ящик, а также контроллер заряда аккумуляторной батареи.
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