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27 дюймов, 4К, 144 Гц и HDMI 2.1. Sony представила свой первый монитор, предназначенный специально для PlayStation 5

27 дюймов, 4К, 144 Гц и HDMI 2.1. Sony представила свой первый монитор, предназначенный специально для PlayStation 5

Слухи о том, что Sony готовит монитор для PlayStation 5, сегодня перестали быть слухами – компания официально представила линейку InZone, которая представлена пока двумя моделями – M9 и M3.

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