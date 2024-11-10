Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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«Обнаружили опухоль мозга»: русофобски настроенная Лайма Вайкуле попыталась оправдаться перед народом за свои слова

«Обнаружили опухоль мозга»: русофобски настроенная Лайма Вайкуле попыталась оправдаться перед народом за свои слова

После отъезда из России Лайма Вайкуле крайне негативно начала высказаться в сторону русских людей. В свою очередь жители России просто вычеркнули вокалистку из списка любимцев и послали её куда подальше в… Латвию.

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Комментарии
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ТН
Т Н
До невозможности надоели эти жамкающие, обрезанно-перетянутые старики и старухи. Артист нравится молодой, чтоб и посмотреть было эстетично и красиво, и послушать приятно и душевно. Вон сколько одаренного голосистого молодняка! Пущай забавляются! А мы - полюбуемся да порадуемся!
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