«Обнаружили опухоль мозга»: русофобски настроенная Лайма Вайкуле попыталась оправдаться перед народом за свои слова

ТН

Т Н

До невозможности надоели эти жамкающие, обрезанно-перетянутые старики и старухи. Артист нравится молодой, чтоб и посмотреть было эстетично и красиво, и послушать приятно и душевно. Вон сколько одаренного голосистого молодняка! Пущай забавляются! А мы - полюбуемся да порадуемся!