«Обнаружили опухоль мозга»: русофобски настроенная Лайма Вайкуле попыталась оправдаться перед народом за свои слова

После отъезда из России Лайма Вайкуле крайне негативно начала высказаться в сторону русских людей. В свою очередь жители России просто вычеркнули вокалистку из списка любимцев и послали её куда подальше в… Латвию.
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