Экс-советник Трампа Хилл объяснила «послание» Путина по ситуации на Украине

Советница экс-главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Фиона Хилл заявила, что российский лидер Владимир Путин «использует» американского миллиардера Илона Маска с целью поделиться своими условиями мирного решения украинского конфликта.
Советница экс-главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Фиона Хилл заявила, что российский лидер Владимир Путин «использует» американского миллиардера Илона Маска с целью поделиться своими условиями мирного решения украинского конфликта.
Свежие комментарии