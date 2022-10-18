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Экс-советник Трампа Хилл объяснила «послание» Путина по ситуации на Украине

Экс-советник Трампа Хилл объяснила «послание» Путина по ситуации на Украине

Советница экс-главы Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Фиона Хилл заявила, что российский лидер Владимир Путин «использует» американского миллиардера Илона Маска с целью поделиться своими условиями мирного решения украинского конфликта.

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