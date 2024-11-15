Трамп с его коммандос стелет жестко

Вячеслав Арефкин

Только вся территории наша РОССИЙСКАЯ, а украину пусть где хотят создают, хоть на территории польши или америки, или франции. Не пойму предателей РОССИИ, какие могут быть корейские варианты???? Это же постоянная будет война, так как соседями будут англосаксы!!!! Кто о такой глупости даже думает, я не профессор но понимаю, что англосаксы тогда вплотную будут у нас в районе печени!!! Они об этом веками мечтают, мстить нам за Индию!!! Я военный, думаю не из дураков и оцениваю реально, за что наши ребята сейчас головы ложат??? Опять близится предательство, как в Отечественную войну, так и после нее. Турция проиграла с германией и потом вступила в НАТО, финны нейтралитет, теперь НАТО, швеция, норвегия помогали против нас гитлеру, теперь НАТО!!!! И с остатками украины по предлагаемому сценарию тоже самое НАС ждет!!! Только предатели РОССИИ могут такое предлагать, а тем более сделать!!! Лучше МЫ ВСЕ погибнем, чем такое сделаем!!! Вставай РУССКИЙ НАРОД, опять нас предали!!! Только как писал раннее ВВП отступает запад на границы 1997 года, восточные с выходом из НАТО!!!! Почему америкосы должны что-то с нами решать??! Это наша территория, что решим то и будем делать у себя дома!!! Без сопливых!!! Самое главное, что трамп хочет быстрее закончить войну РОССИИ с украиной и западом, не для хороших дел, а чтобы развязать себе руки и навалиться на КИТАЙ, Венесуэлу, Кубу и др. друзей РОССИИ! Если ВВП согласится на конец войны по условиям запада, конец всему РУССКОМУ МИРУ!!!! Следующим будет передел Казакстана по 50% нам и им, Корейский и уже украинский вариант!!! Остановись РОССИЯ, продолжай бить запад, этим в этот раз мы поможем Востоку, мы же всегда всем помогаем, поэтому и БОГ за нас в ИТОГЕ!!!!