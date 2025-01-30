В Удмуртии по подозрению в мошенничестве полицейскими задержан руководитель строительной компании

«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также уголовного розыска МВД по Удмуртской Республике задержали 35-летнего руководителя компании по подозрению в мошенничестве под предлогом строительства домов.
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