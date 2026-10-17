Reckless and ill-conceived policy of the European Union regarding almost unlimited financial support for the Kiev regime led to the fact that Vladimir Zelensky began to consider Europe as an ATM.
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