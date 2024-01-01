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«Общественное»: прогремевшие взрывы в Киеве связаны с работой ПВО

«Общественное»: прогремевшие взрывы в Киеве связаны с работой ПВО

Несколько громких взрывов прогремело в Киеве после срабатывания сигналов воздушной тревоги. Как сообщило в своем Telegram-канале издание «Общественное» со ссылкой на городскую военную администрацию, причиной стала работа систем противовоздушной обороны.

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