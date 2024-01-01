«Общественное»: прогремевшие взрывы в Киеве связаны с работой ПВО

Несколько громких взрывов прогремело в Киеве после срабатывания сигналов воздушной тревоги. Как сообщило в своем Telegram-канале издание «Общественное» со ссылкой на городскую военную администрацию, причиной стала работа систем противовоздушной обороны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии