Стало известно наказание для попавшегося на допинге бывшего футболиста «Спартака»

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Бывший нападающий московского «Спартака» Антон Заболотный в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) сообщил, что узнал наказание за применение допинга.