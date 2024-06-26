Если болят колени, следуйте инструкции: возьмите самое обычное махровое…

Каждый день наши колени ощущают колоссальную нагрузку. Лишний вес, отсутствие физической активности или же наоборот: чрезмерное напряжение, перенесенные травмы, возрастные изменения и даже неправильное питание — всё это может стать причиной боли в коленях.