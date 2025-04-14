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ФСБ задержала гражданина Молдавии, готовившего теракты по заданию Украины

ФСБ задержала гражданина Молдавии, готовившего теракты по заданию Украины

В автомобиле воевавшего за ВСУ мужчины нашли тайник с бомбамиФедеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала гражданина Молдавии, подозреваемого в участии в боевых действиях на стороне Украины и доставке взрывчатых веществ в Россию по заданию украинских спецслужб.

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