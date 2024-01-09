Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 214 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лариса Воробьева
    Ну что все к нему привязались! Он такой, какой есть. То на руках носили, теперь грязью поливают. Какой-то предел этом...«Поздно, Филя!»: ...
  • Андрей Тихонов
    Минобр и минкульт в полном составе отправить в окопы, может и ЕГЭ забудутЕщё один вышел в ...
  • Андрей Тихонов
    Отправить эту басту в окопы, для определения...Вопрос ребром: зв...

«Поздно, Филя!»: Киркорова обвинили в показухе после его заявления о пожертвовании белгородцам

«Поздно, Филя!»: Киркорова обвинили в показухе после его заявления о пожертвовании белгородцам

  Филипп Киркоров решил пожертвовать свой гонорар за участие в «Новогодней Маске» на НТВ жителям Белгорода, пострадавшим от ударов ВСУ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СД
Семен Дремин
Шел бы он лесом......................................Забыть навсегда...............................
Ответить
3 час.
Mихаил Р
Да ладно, то что Филя десятилетиями в колготках ходил - никто не замечал? 🤣 Наоборот молодец, что павлиньи перья из жопы вынул 🤣
Ответить
3 час.
ЛВ
Лариса Воробьева
Ну что все к нему привязались! Он такой, какой есть. То на руках носили, теперь грязью поливают. Какой-то предел этому должен быть? Хорошо лежать на диване и критиковать. Сделайте что-нибудь. Вот так в свое время Владислава Галкина затравили, не пожалели, подумаешь человек один раз сорвался. А актер был очень хороший. И Филиппа оставьте в покое. Он никуда не убегал, страну свою не покидал, а что одевается не как все, так это было всегда
Ответить
54 мин.

Картина дня

наверх