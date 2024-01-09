Филипп Киркоров решил пожертвовать свой гонорар за участие в «Новогодней Маске» на НТВ жителям Белгорода, пострадавшим от ударов ВСУ.
«Поздно, Филя!»: Киркорова обвинили в показухе после его заявления о пожертвовании белгородцам
Комментарии
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СД
Семен Дремин
Шел бы он лесом......................................Забыть навсегда...............................
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3 час.
Mихаил Р
Да ладно, то что Филя десятилетиями в колготках ходил - никто не замечал? 🤣 Наоборот молодец, что павлиньи перья из жопы вынул 🤣
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3 час.
ЛВ
Лариса Воробьева
Ну что все к нему привязались! Он такой, какой есть. То на руках носили, теперь грязью поливают. Какой-то предел этому должен быть? Хорошо лежать на диване и критиковать. Сделайте что-нибудь. Вот так в свое время Владислава Галкина затравили, не пожалели, подумаешь человек один раз сорвался. А актер был очень хороший. И Филиппа оставьте в покое. Он никуда не убегал, страну свою не покидал, а что одевается не как все, так это было всегда
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54 мин.
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