«Поздно, Филя!»: Киркорова обвинили в показухе после его заявления о пожертвовании белгородцам

ЛВ

Лариса Воробьева

Ну что все к нему привязались! Он такой, какой есть. То на руках носили, теперь грязью поливают. Какой-то предел этому должен быть? Хорошо лежать на диване и критиковать. Сделайте что-нибудь. Вот так в свое время Владислава Галкина затравили, не пожалели, подумаешь человек один раз сорвался. А актер был очень хороший. И Филиппа оставьте в покое. Он никуда не убегал, страну свою не покидал, а что одевается не как все, так это было всегда