Администрация Байдена просит Конгресс продлить финансирование конфликта на Украине

Американское издание The Hill со ссылкой на источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена попросила Конгресс продлить истекающие полномочия на выделение Украине военной помощи в размере $5,8 млрд.
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