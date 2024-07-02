Новое жесткое правило для всех, у кого участок в собственности – кто рискует лишиться земли с 1 июля Евгения КомароваЛюди, у которых есть участок, не всегда могут правильно представлять право собственности.
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