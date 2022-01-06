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Президент Путин поручил до 1 августа принять меры по стабилизации цен на уголь

Президент Путин поручил до 1 августа принять меры по стабилизации цен на уголь

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 августа принять меры, направленные на стабилизацию цен на уголь и обеспечение его бесперебойных поставок, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

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