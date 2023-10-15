Американский инвестор назвал условие для роста нефтяных доходов России

Директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак 15 октября заявил, что дальнейшая эскалация палестино-израильского конфликта и потенциальное ограничение ближневосточными странами поставок энергоносителей может позволить России нарастить прибыль от продажи нефти.
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