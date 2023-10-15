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Американский инвестор назвал условие для роста нефтяных доходов России

Американский инвестор назвал условие для роста нефтяных доходов России

Директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак 15 октября заявил, что дальнейшая эскалация палестино-израильского конфликта и потенциальное ограничение ближневосточными странами поставок энергоносителей может позволить России нарастить прибыль от продажи нефти.

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