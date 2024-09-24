Ефимов: объекты образования получили 4 миллиона «квадратов» недвижимости

За 14 лет имущественный фонд столицы в сфере образования увеличился на треть. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, он достиг более 17,5 миллиона квадратных метров.
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