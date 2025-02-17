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Юрист Яковлева: за старую газовую плиту могут оштрафовать на 25 тысяч рублей

Юрист Яковлева: за старую газовую плиту могут оштрафовать на 25 тысяч рублей

В России в 2025 году ужесточили требования к эксплуатации газового оборудования в жилых помещения, поэтому собственников квартир могут оштрафовать, если они используют газовые плиты с истекшим сроком службы.

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