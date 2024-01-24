В РФ создали вездеходную платформу «Сарацин» для мобильных групп в зоне СВО

Генеральный директор предприятия-разработчика высокоманевренной вездеходной платформы «Сарацин» ООО «Арго» Константин Багдасаров сообщил о создании машины для мобильных боевых групп российских военных и сопровождения колонн бронетехники в зоне спецоперации на Украине.
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