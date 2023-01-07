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Хави хочет видеть Субименди на позиции Бускетса в «Барсе». Лапорта настаивает на трансфере Невеша

В «Барселоне» есть разногласия по поводу подписания игрока на замену Серджи Бускетсу. Как пишет Mundo Deportivo, каталонский клуб хочет подписать новичка в центр полузащиты вне зависимости от того, останется ли Бускетс в команде.

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