Хави хочет видеть Субименди на позиции Бускетса в «Барсе». Лапорта настаивает на трансфере Невеша

В «Барселоне» есть разногласия по поводу подписания игрока на замену Серджи Бускетсу. Как пишет Mundo Deportivo, каталонский клуб хочет подписать новичка в центр полузащиты вне зависимости от того, останется ли Бускетс в команде.
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