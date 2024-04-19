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Меган Фокс показала себя «без макияжа»

Меган Фокс показала себя «без макияжа»

37-летняя актриса поделилась новым фото якобы без косметики. Мы, конечно, на ее уловку не повелись, но рады видеть красотку в любом виде! У Меган Фокс, кажется, новая эра любви к себе и своей внешности.

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