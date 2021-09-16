В Белгородской области установили размер прожиточного минимума на 2022 год

Согласно документу, величина прожиточного минимума по Белгородской области на 2022 год в расчёте на душу населения составит 10 038 рублей, для трудоспособного населения — 10 941 рубль, для пенсионеров — 9005 рублей, а для детей — 10 089 рублей.