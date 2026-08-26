Сможет ли Украина выпускать ракеты Storm Shadow? Storm Shadow / SCALP-EG в полётной конфигурации. Фото Wikimedia CommonsВ 2023 г.
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Сможет ли Украина выпускать ракеты Storm Shadow? Storm Shadow / SCALP-EG в полётной конфигурации. Фото Wikimedia CommonsВ 2023 г.
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