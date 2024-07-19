Клещи за неделю покусали более полутысячи жителей Санкт-Петербурга

Среди них 31 ребёнок в возрасте до 17 лет В Роспотребнадзоре по Санкт-Петербургу рассказали, что с 11 по 17 июля в петербургские медицинские учреждения обратилось 560 человек, которые пострадали от опасных насекомых.
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