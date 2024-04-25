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Петербургский дневник

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Владимир Рябовол: «Ко Дню Победы тематические украшения разместят по 400 адресам Петербурга»

Владимир Рябовол: «Ко Дню Победы тематические украшения разместят по 400 адресам Петербурга»

Это на 50 адресов больше, чем в прошлом году, – праздничное оформление охватит все 18 районов города «По поручению губернатора Александра Беглова мы продолжаем уделять внимание не только центральной части города, но и районам, особенно удаленным.

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