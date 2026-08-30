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Выплаты для переживших Холокост в Израиле будут перечислены досрочно

Выплаты для переживших Холокост в Израиле будут перечислены досрочно

Около 111 000 израильских граждан, переживших Холокост, получат все положенные выплаты за сентябрь 2026 года досрочно — с 24 по 28 сентября, чтобы обеспечить финансовую стабильность в период … .

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