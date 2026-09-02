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Роберт Орри: «Квентин Граймс не боится запачкать руки. Будет интересно посмотреть на систему «Лейкерс» без Леброна»

Роберт Орри прокомментировал летние действия « Лейкерс ». «В душе мне не хочется болеть за Уокера Кесслера , он учился в Оберне.

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