За «Золотом Кагана» на стандартных туристических эндуро GR 500

Баха «Золото Кагана» проходит в Астрахани каждую весну, начиная с 2011 года. За несколько дней гонки спортсмены преодолевают около 1000 км по спецучасткам, проложенным в песках и степях Астраханской области, пользуясь только бумажной легендой с указанием поворотов и препятствий.