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За «Золотом Кагана» на стандартных туристических эндуро GR 500

За «Золотом Кагана» на стандартных туристических эндуро GR 500

Баха «Золото Кагана» проходит в Астрахани каждую весну, начиная с 2011 года. За несколько дней гонки спортсмены преодолевают около 1000 км по спецучасткам, проложенным в песках и степях Астраханской области, пользуясь только бумажной легендой с указанием поворотов и препятствий.

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