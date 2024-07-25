Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский не годится для переговоров с Россией

Александр Лагуткин

Любые переговоры до того, как будет освобождена Одесса и разблокирована наша военная группировка в Приднестровье, - не имеют смысла. Это отложенная на пару-тройку лет война. Запад соберет в кучу бандеровских недобитков, дополнит сбродом со всего мира, вооружит и снова отправит убивать русских. А с потерей Одессы для НАТО и США проект "Украина" теряет смысл.