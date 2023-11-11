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Экс-руководительница миграционного управления полиции Югры Оксана Семенова. Отправлено в СИЗО по требованию СК

Экс-руководительница миграционного управления полиции Югры Оксана Семенова. Отправлено в СИЗО по требованию СК

"Приезжие только создают конкуренцию": Генерал ФСБ – о тульском запрете для мигрантов [ЭКСКЛЮЗИВ] В Тульской области мигрантам запретят работать в некоторых сферах: водить такси и общественный транспорт, торговать табаком и алкоголем, трудиться в кафе и ресторанах.

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