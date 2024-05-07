Спикер ВСУ: Украинская армия не подрывала мост через канал Северский Донец-Донбасс под Часов Яром

Спикер группировки ВСУ "Хортица" Назар Волошин опроверг прозвучавшее накануне заявление своего же коллеги из Сухопутных сил украинской армии, заявив, что мост через канал Северский Донец-Донбасс в районе Часов Яра был уничтожен ВС РФ, а не боевиками киевского режима.