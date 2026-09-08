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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Демидова: «Если бы вели переговоры с «Монреалем» на моих условиях, то контракт Ивана выглядел бы иначе. Но он хотел оставить клубу денег под потолком, чтобы команда стала еще лучше»

Дэн Мильштейн, агент нападающего « Монреаля » Ивана Демидова , высказался о новом контракте клуба и форварда.

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