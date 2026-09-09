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Нижегородская правда

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Для участников Международного фестиваля молодёжи откроют «Пространство мечты»

Для участников Международного фестиваля молодёжи откроют «Пространство мечты»

VK станет генеральным партнёром Международного фестиваля молодёжи — 2026, который пройдёт в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.

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