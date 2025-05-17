Осужденный за мошенничество режиссер Серебренников получил французский орден

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе Российский режиссер Кирилл Серебренников, которого сначала осудили за мошенничество в особо крупном размере, а затем сняли с него судимость, получил от минкульта Франции орден Почетного легиона степени кавалера.
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