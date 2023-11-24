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Таможенники запретили мигранту вывозить из Челябинской области декоративных синиц

Таможенники запретили мигранту вывозить из Челябинской области декоративных синиц

Партию пернатых пытались вывезти нелегально.Челябинская таможня не дала добро мигранту. 21 ноября 2023 года житель Узбекистана пытался незаконным способом вывезти из России 20 декоративных птиц — гаичек (вид синичек).

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