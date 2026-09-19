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Царьград

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Телеграм-канал 112: Русская женщина убила партнёра скалкой после ссоры

Телеграм-канал 112: Русская женщина убила партнёра скалкой после ссоры

В Амурской области в селе Дальневосточное русская женщина в ходе ссоры со своим партнёром, после употребления алкоголя, смертельно ударила его скалкой.

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